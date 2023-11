S. Teresa. L'associazione "Conoscenza Circolare" si presenta al territorio - Tempostretto

Nel Palazzo della Cultura il "battesimo" della neonata associazione

S. TERESA. Al Palazzo della Cultura si è tenuta la presentazione ufficiale dell’associazione OdV “Conoscenza Circolare”. Tra i presenti, il vicesindaco di S. Teresa, Annalisa Miano, che ha portato i saluti del sindaco e si è detta “pronta ad una collaborazione fattiva con la nuova realtà associativa”. In linea anche il sindaco di S. Alessio Siculo, Domenico Aliberti, il quale ha augurato un buon lavoro, congratulandosi con le socie fondatrici “con diversi percorsi di vita, decise a mettersi assieme e di mettere le loro competenze al servizio delle comunità”. Il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, ha invece evidenziato come “l’associazionismo sia un valore aggiunto per le amministrazioni locali”.

Dopo i saluti istituzionali, la presidente dell’associazione Rosaria Todaro si è soffermata sugli obiettivi di Conoscenza Circolare. Le finalità rientrano nel quadro di Agenda 2030 e sono orientate verso uno sviluppo sostenibile, economico, sociale ed ecologico del territorio. Al termine dell’intervento della presidente Todaro, le socie fondatrici si sono presentate al pubblico, motivando la propria partecipazione: la tesoriera dell’associazione, Daniela Carnabuci; la segretaria, Rita Lo Piano; Santa Camillen, Mimma Sturiale e Rosa Anna Salsa, che ha moderato l’incontro. Assenti, per motivi lavorativi, la vicepresidente Rossana Ricciardi e Maria Catena Santoro.

Alla serata di presentazione hanno partecipato rappresentanti di altre organizzazioni associative del territorio, quali la dirigente Guardia Nazionale Ambientale Sicilia-Messina Maria De Salvo; il Rotary Club di Taormina; la Fidapa sezione S. Teresa; i Lions Club S. Teresa di Riva e Assojonica; Al Tuo Fianco onlus; la Compagnia Marinoti; Amici della Natura Tarc. L’incontro è terminato con un brindisi di buon auspicio e il tradizionale taglio della torta Le socie fondatrici si sono congedate non prima di annunciare un prossimo evento di promozione socioculturale tra le varie comunità straniere, che si concretizzerà a gennaio 2024 sul tema “La tavola della Pace”.