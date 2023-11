S. Teresa. Nasce l'associazione "Conoscenza Circolare": presidente è Rosangela Todaro - Tempostretto

Sabato 11 novembre, al Palazzo della Cultura, l'incontro di presentazione

S. TERESA – L’associazione socio culturale “Conoscenza Circolare” si presenterà alla cittadinanza e alla stampa il prossimo sabato 11 novembre, alle 18, nel Palazzo della Cultura. L’invito è rivolto a tutti. Dopo i saluti istituzionali, la presidente di “Conoscenza Circolare” Rosangela Todaro introdurrà le linee generali e le finalità che la neonata associazione si profila di realizzare nel territorio in collaborazione con le realtà sociali in esso presenti per lo sviluppo e la promozione dello stesso. Seguiranno gli interventi delle socie fondatrici che si presenteranno alla comunità e motiveranno le ragioni per le quali hanno aderito al progetto di “Conoscenza Circolare”. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rosa Anna Salsa. L’incontro terminerà con un rinfresco.