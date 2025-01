S. Teresa. Raccolta differenziata, nel 2024 superata quota 80%

L'assessore Lombardo entusiasta per il risultato "memorabile": "Siamo tra i primi comuni in Sicilia"

S. TERESA – Vola ad oltre l’80% la percentuale di raccolta differenziata a S. Teresa. Il risultato, relativo all’anno 2024, è frutto di un lavoro mirato portato avanti dall’assessore al Territorio e Ambiente, Gianmarco Lombardo. “Innalzare l’indice di civiltà di un paese – ha sottolineato l’assessore – è il segno distintivo della buona azione amministrativa portata avanti in questi anni. Si è dovuto fare un lavoro certosino ed estenuante, a partire dai controlli serrati sui metodi di conferimento, passando per la razionalizzazione e riorganizzazione della raccolta nelle scuole, nei condomìni, negli edifici Comunali, per arrivare al recupero spazzamento e materia riciclabile dalla frazione indifferenziata”.

In termini pratici, oltre a produrre meno rifiuti non differenziabili, il Comune di S. Teresa avrà dei benefici economici per via del minor costo dei viaggi in discarica e la possibilità di accedere a premialità che vadano ad abbassare ulteriormente le bollette premiando i comportamenti virtuosi.



“Per questo memorabile 80.5% – ha aggiunto l’assessore Lombardo – ringrazio in primis tutti i concittadini che hanno reso possibile portare Santa Teresa tra i primi Comuni in Sicilia con una tale percentuale con popolazione superiore ai 9 mila abitanti, ringrazio me stesso per aver dato tutto ciò che era umanamente possibile dare unitamente al sindaco e alla squadra, l’assistente capo Giovanna Freni, faro in questa battaglia, per la dedizione la precisione e il coraggio con le quali svolge un ruolo così delicato, l’Ingegnere Crisafulli esempio di correttezza e competenza, Silvana Catania parte integrante delle pratiche burocratiche, la consigliera Triolo che ha a cuore le tematiche ambientali, I componenti della Consulta Ambientale e la nostra referente plastic free Mariarosaria Coglitore. Ultimo ma non ultimo chi ha dato il via a tutto questo 9 anni fa: l’onorevole Cateno De Luca. Ringrazio infine la ditta Onofaro – ha concluso Gianmarco Lombardo – e gli operatori che con il caldo e con la pioggia hanno portato a compimento sempre il servizio”.