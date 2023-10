S. Teresa. Scontro sulla mensa, Lo Giudice replica a Bartolotta: "Ci vediamo in Consiglio" - Tempostretto

Dopo l'attacco da parte della minoranza è arrivata la dura risposta del sindaco

S. TERESA – “Leggo con stupore le dichiarazioni del consigliere Bartolotta che pensa ancora di essere negli anni ’90 quando lui disponeva di tutto e tutti e nessuno sapeva niente”, replica così il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice, all’attacco del capogruppo di opposizione Nino Bartolotta, che lo aveva bacchettato per la sua assenza dal Consiglio comunale di ieri sera e sul rinvio della discussione sulle problematiche della mensa scolastica sollevate dalla minoranza.

“Mi corre l’obbligo – aggiunge Lo Giudice – dover fare alcune precisazioni altrimenti si rischia di fuorviare l’opinione pubblica: non sono mai stato assente a nessun consiglio comunale e ciò è facilmente rinvenibile dai verbali; nel consiglio comunale di ieri dove tra gli altri punti c’era l’interrogazione inerente la mensa, il capogruppo di maggioranza Dario Miano ha chiesto che il punto venisse rinviato di 24 ore per consentire al sindaco di poter essere sempre presente (altro che sfuggire al confronto). Sempre nel consiglio comunale di ieri sono stati i 2 reduci della minoranza ad abbandonare l’aula”.

Lo Giudice passa poi all’attacco sugli argomenti contestati dalla minoranza. “Se parliamo di mensa – sottolinea – Bartolotta credo che sia l’ultimo a poter emettere sentenze considerato che è passato alla storia per la salmonellosi accorsa in occasione della sua amministrazione. Se vogliamo parlare di rifiuti sempre Bartolotta è passato alla storia per i cumuli di rifiuti che costantemente erano presenti ai bordi delle strade nonostante ordinanze a colpi di 200 milioni di vecchie lire. Se parliamo di cimiteri sempre il buon Bartolotta è passato alla storia per non essere stato in grado neanche di garantire degna sepoltura ai nostri cari”. Lo scontro sembra solo all’inizio e Lo Giudice annuncia già il prossimo round. “Non aggiungo altro per il momento – conclude il sindaco – ma se per ben 3 volte la comunità ha sonoramente bocciato alle urne il buon Bartolotta un motivo ci sarà e di certo oggi ergersi a paladino della giustizia fa sorridere. Gli anni 90 sono finiti da un pezzo e le frasi ad effetto non servono più, i nostri concittadini sono sufficientemente intelligenti da conoscere la storia di ognuno di noi. Ci vediamo in consiglio comunale, sempre se non abbandona di nuovo il fronte”.