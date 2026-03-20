Sabato 21 marzo l’appuntamento messinese con la Giornata per le Malattie Neuromuscolari 2026

Il punto sullo stato dell'arte e le nuove prospettive

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di approfondimento e divulgazione per le Malattie Neuromuscolari. La nona Giornata si terrà a Messina presso il Palazzo dei Congressi del Policlinico di Messina sabato 21 marzo 2026 dalle 9 alle 14.

La manifestazione, patrocinata anche dal Policlinico e coordinata dal Prof. Antonio Toscano, si svolge in contemporanea in 19 città italiane, centri di riferimento per lo studio delle malattie neuromuscolari: oltre a Messina anche ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Chieti, Genova, Milano, Napoli, Padova (in collaborazione con Verona), Palermo, Parma, Pisa, Roma, Siena, Torino, Trento, Trieste (in collaborazione con Udine).

Quest’anno, gli esperti faranno il punto sullo stato dell’arte e le nuove prospettive: Cosa abbiamo imparato nella terapia delle malattie neuromuscolari?

Sono previsti degli interventi videoregistrati del prof. Alberto Siracusano (Presidente del Consiglio Superiore di Sanità) e del prof. Luca Padua – Presidente della rete IRCCS delle Neuroscienza e della Neuroriabilitazione ( RIN).

L’incontro si concluderà con una Tavola Rotonda – moderata dalla giornalista Gisella Cicciò – dal titolo “La difficoltà della gestione delle malattie rare: il ruolo del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e degli specialisti del territorio”, un confronto multidisciplinare tra professionisti sanitari (neurologi, fisiatri, pneumologi, cardiologi, genetisti, terapisti della riabilitazione ed altri), istituzioni e rappresentanti delle associazioni di pazienti anche per rafforzare la rete tra centri di riferimento, medicina territoriale, istituzioni e pazienti.

Le Malattie Neuromuscolari (MNM) rappresentano un ampio gruppo di patologie, per oltre il 90% rare, caratterizzate da un decorso progressivo e degenerativo, che può variare notevolmente nel tempo, arrivando spesso a causare disabilità grave. L’esordio delle malattie può avvenire in età infantile, adolescenziale o adulta. I principali sintomi delle MNM includono difficoltà nella deambulazione, deficit di forza e sensibilità, dolori muscolari, facile affaticamento, problemi di equilibrio, alterazioni della sudorazione, disturbi respiratori e una progressiva disabilità motoria.

“La nostra Azienda – ha detto la direttrice amministrativa Elvira Amata – ha sempre avuto un ruolo centrale nel trattamento delle malattie neuromuscolari. Iniziative come quella promossa, che prevedono anche il coinvolgimento dei pazienti, rappresentano di certo una preziosa occasione di confronto e condivisione, utile per migliorare i processi di cura e assistenza”.

Negli ultimi anni, l’attenzione verso queste patologie è notevolmente cresciuta, grazie anche ai significativi progressi nelle terapie, che hanno suscitato l’interesse di istituzioni, professionisti del settore sanitario, associazioni di pazienti e media.

La GMN è nata, nel 2017, da un’idea di Angelo Schenone, professore ordinario di Neurologia dell’Università di Genova e di Antonio Toscano, professore ordinario di Neurologia dell’Università di Messina e Segretario generale dell’European Academy of Neurology.

GMN è promossa da ASNP (Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico) da AIM (Associazione Italiana di Miologia) e dalla SIN a cui entrambe le Associazioni aderiscono.

Anche l’ultima edizione della GMN ha registrato un grande successo, coinvolgendo numerosi partecipanti, tra cui neurologi, fisiatri, pediatri, medici di medicina generale, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, biologi, genetisti, infermieri, psicologi, studenti di Medicina e Chirurgia, nonché pazienti, loro famiglie e rappresentanti delle associazioni. Questi ultimi hanno arricchito e animato le tavole rotonde organizzate nelle 19 sedi. Con un totale di oltre 10.000 partecipanti nelle 7 edizioni (2017 – 2024), l’iniziativa ha consolidato il proprio ruolo di riferimento nel panorama delle malattie neuromuscolari.

Uno degli obiettivi principali della GMN è rispondere alla crescente richiesta di informazioni proveniente da pazienti, famiglie e associazioni. La promozione e la diffusione continua dei progressi clinici e scientifici relativi alle malattie neuromuscolari rappresentano un impegno fondamentale per tutti i coordinatori.