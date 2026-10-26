 Salice, via alla terza edizione della Carnascialata di Mamma Drava

Salice, via alla terza edizione della Carnascialata di Mamma Drava

Giuseppe Fontana

Salice, via alla terza edizione della Carnascialata di Mamma Drava

lunedì 26 Ottobre 2026 - 19:00

L'evento principale si terrà il 6 febbraio 2027, ma dal prossimo weekend partirà il laboratorio di riciclo creativo e tanto altro

MESSINA – Salice si prepara, con il solito anticipo di diverse settimane, alla terza edizione della Carnascialata di Mamma Drava. La rappresentazione dell’antica leggenda della valle si terrà il 6 febbraio 2027, ma visti i tanti attori, l’esigenza di costumi specifici e la partecipazione dell’intero borgo, si comincerà già dal prossimo weekend a lavorarci. E infatti dal prossimo weekend, a sabati alterni, il salone della Canonica di Salice si trasformerà in una sorta di centro multiculturale, con attività artigianali e artistiche dedicate a grandi e piccini.

Il calendario prevede incontri il 31 ottobre, il 14 novembre, il 28 novembre e il 12 dicembre. Il laboratorio di riciclo creativo si terrà alle 16. A seguire le prove degli attori, quelli dei musicanti e l’aperitivo sociale. Momenti importanti di socializzazione, quindi, che accompagneranno il borgo fino a fine anno e poi sempre più vicino all’evento che toccherà tutte le sue vie. Da gennaio si passerà alle prove su strada, con un calendario ancora da definire.

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