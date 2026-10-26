Salice, via alla terza edizione della Carnascialata di Mamma Drava

L'evento principale si terrà il 6 febbraio 2027, ma dal prossimo weekend partirà il laboratorio di riciclo creativo e tanto altro

MESSINA – Salice si prepara, con il solito anticipo di diverse settimane, alla terza edizione della Carnascialata di Mamma Drava. La rappresentazione dell’antica leggenda della valle si terrà il 6 febbraio 2027, ma visti i tanti attori, l’esigenza di costumi specifici e la partecipazione dell’intero borgo, si comincerà già dal prossimo weekend a lavorarci. E infatti dal prossimo weekend, a sabati alterni, il salone della Canonica di Salice si trasformerà in una sorta di centro multiculturale, con attività artigianali e artistiche dedicate a grandi e piccini.

Il calendario prevede incontri il 31 ottobre, il 14 novembre, il 28 novembre e il 12 dicembre. Il laboratorio di riciclo creativo si terrà alle 16. A seguire le prove degli attori, quelli dei musicanti e l’aperitivo sociale. Momenti importanti di socializzazione, quindi, che accompagneranno il borgo fino a fine anno e poi sempre più vicino all’evento che toccherà tutte le sue vie. Da gennaio si passerà alle prove su strada, con un calendario ancora da definire.