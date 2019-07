"Salina Festival", torna la rassegna diretta da Massimo Cavallaro - Tempostretto

“Arcipelaghi umani” è il tema della XIII° edizione del Salina Festival. La rassegna è in programma dal 24 al 28 luglio nella splendida cornice naturale dell’isola di Salina. Le proposte artistiche del Festival quest’anno seguiranno il filo concettuale dell’arcipelago come rete di energie vitali che producono arte e bellezza.

Il commento di Massimo Cavallaro

«Abbiamo ritenuto fosse il momento giusto per tornare ad esplorare il senso profondo della parola umanità. Quella dimensione che dovrebbe naturalmente appartenerci come singoli e nel rapporto con gli altri, e che ultimamente sembra essere stata dismessa come valore e come pratica quotidiana.” Queste le parole di Massimo Cavallaro, ideatore e direttore della rassegna.

Ad inaugurare la rassegna, l’artista eoliano Pippo Cafarella. Pittore e poeta, Cafarella trae dall’isola di Salina spunto ed ispirazione per le sue opere, impreziosite da un linguaggio informale fatto di materia e di luce.

Sostenibilità ambientale

Un momento di approfondimento sarà riservato al tema della sostenibilità ambientale. L’argomento sarà modulato nel corso di un incontro dedicato alla protezione della biodiversità marina ed alla green economy. Le istituzioni scientifiche ed i partner privati presenteranno al pubblico i progetti virtuosi che hanno scelto Salina come “isola pilota”. In programma anche le Passeggiate Sonore previste nell’ambito del progetto “Parco Acustico”. Lo scopo è promuovere ed incentivare pratiche innovative come l’ecologia acustica. Il Festival, da sempre attento al problema del cambiamento climatico, anche quest’anno ha chiesto e ottenuto la certificazione “100% energia pulita Dolomiti Energia”. Tutta l’energia elettrica utilizzata è certificata da fonti rinnovabili.

Artchipel Orchestra

Come di consueto, la musica d’autore impreziosisce l’offerta del Festival. Quest’anno è la volta della “Artchipel Orchestra”, diretta dal compositore e batterista Ferdinando Faraò. Per ben due volte nel 2012 e nel 2017 è stata premiata come “Migliore Formazione Italiana dell’Anno” dal referendum indetto dalla rivista Musica Jazz.

Premio CineMareMusica

Il filo conduttore del tema “Arcipelaghi umani” continua fino alla serata conclusiva con la consegna del Premio “CineMareMusica2019” a Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. Intervistato dal giornalista Marcello Sorgi, Bartolo porterà testimonianza della sua esperienza, del suo impegno umano e professionale. Il premio CineMareMusica è nato come riconoscimento concreto a personaggi della cultura, dello spettacolo e della società civile che hanno portato un’idea diversa di Sicilia nel mondo, fuori dalle convenzioni. In passato è stato conferito a personaggi del calibro di Paolo e Vittorio Taviani, Francesco Alliata, Marcello Sorgi, Rita Borsellino e Maria Falcone, Giovanni Impastato, Antonio Albanese.

Appuntamenti in programma:

24-07, ore 19.30 – Inaugurazione del festival con la mostra di Pippo Cafarella

24-07, ore 20.00 – Esibizione itinerante della Street_jazz_band

25-07, ore 19.30 – “Il mare racconta: la via della rinascita”, incontro pubblico

26-07, ore 22.30 Concerto “Artchipel Orchestra” plays Westsbrook

27-07, ore 22.30 Concerto “Artchipel Orchestra” plays Soft Machine

28-07, ore 22.00 Marcello Sorgi intervista Pietro Bartolo, consegna Premio CineMareMusica 2019