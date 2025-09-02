Salmonellosi a Messina, Asp avvia le indagini sull’origine dell’infezione

Sarà analizzata anche l'acqua. Rassicurazioni sui bimbi ricoverati: "Non sono casi gravi"

Messina – Dopo i quattro casi di sospetta salmonellosi si muove l’Azienda sanitaria messinese. Il dipartimento epidemiologico, diretto dal dottore Salvatore Sidoti, ha avviato gli screening necessari per individuare l’origine dell’infezione. Sarà analizzata anche l’acqua delle condotte.

Le analisi dell’Asp

L’Asp rassicura anche sulle condizioni dei quattro bambini ricoverati agli ospedali Papardo e Policlinico. Le loro condizioni sono sono considerate gravi, anche se sono quelli che hanno accusato i sintomi più severi dell’infezione da salmonella, tra fortissime scariche di diarrea, febbre alta e presenza di sangue nelle feci.

Festa di compleanno in zona nord

Tre i piccoli giunti in ospedale, due al Papardo e uno al Policlinico, dopo una festa di compleanno comune, due domeniche fa, in un’area giochi della zona nord, tra le più gettonate per questo genere di eventi in città. Un’altra bambina di 10 anni è invece stata condotta in ospedale dopo il pasto in un fast food del centro.