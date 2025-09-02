Salmonellosi, salgono a 4 i bimbi in ospedale a Messina

Al Policlinico un altro bimbo di 4 anni che aveva preso alla festa di compleanno in zona nord. Parla la mamma

Messina -Salgono a 4 i casi di bambini ricoverati in ospedale a Messina per sospetta salmonellosi. Tutti, sia i due bimbi monitorati a Pediatria del Papardo che i due ragazzini al Policlinico, hanno già un primo referto di positività, che ora attende la conferma dalle successive analisi. Il secondo referto dovrebbe arrivare in giornata.

Parla la mamma

“Mio figlio sta male da oltre una settimana”, racconta la madre del bimbo di 4 anni ricoverato al Policlinico, che si aggiunge alla bambina di 10 anni e ai due più piccoli già ricoverati al Papardo. “Ora speriamo nell’ultimo test ma i medici ci hanno dato poche speranze che non si tratti di salmonellosi”.

Torta con sorpresa amara

Il piccolo paziente era anche lui alla festa di compleanno svoltasi in una struttura per bambini nella zona nord cittadina due domeniche fa. I sintomi per una buona parte dei bambini sono comparsi nel giro di poche ore: mal di pancia, forti scariche di diarrea, poi la febbre alta. I sintomi più gravi per 3 di loro, portati in ospedale quando la presenza di sangue nelle feci ha preoccupato i genitori e fatto escludere la gastroenterite. I sospetti come causa dell’infezione sono per il dolce consumato dai bimbi a fine festa.

L’Asp in attesa della diagnosi

Aveva invece mangiato un hot dog in un locale di centro la ragazzina di 10 anni ora al Policlinico. Anche per lei è scattata la profilassi prevista in questi casi. L’Asp attende la diagnosi definitiva per i provvedimenti del caso.