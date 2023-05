Salone del Libro, Noemi David protagonista in un evento di Rai Gulp: "Una grande emozione" - Tempostretto

La giovane messinese sul palco Rai per "Bookcrossing, porta il tuo libro" al Salone internazionale di Torino: "Un altro sogno che si realizza"

TORINO – Un altro piccolo grande sogno che si realizza per la messinese Noemi David. La giovane conduttrice messinese, che ha già debuttato da tempo su Rai2 con “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”, ha condotto “Bookcrossing, porta il tuo libro” sul palco del celebre Salone Internazionale del Libro insieme a Federica D’Angelo. E non si tratta di un evento da poco perché si tratta del programma che solitamente va in onda su Rai Gulp, trasposto sul palco per il Salone, con la collaborazione di Rai Play, Rai Gulp e Rai Kids.

Noemi David: “Per me era un sogno, una grande emozione”

“L’evento è andato benissimo – racconta Noemi ai microfoni di Tempostretto -, c’erano tantissimi ragazzi delle scuole medie ed elementari che ci hanno raccontato quale fossero i loro libri del cuore e perché lo consigliavano. Ho parlato del programma Bookcrossing, porta il tuo libro, e dell’importanza di TikTok anche nella lettura. Ci sono tantissimi booktoker, che rilanciano molti libri e diventano sempre più letti. Abbiamo parlato soprattutto di questo: dell’importanza di leggere”. E poi conclude: “Per me era un sogno collaborare con Rai Gulp e per la prima volta ero su un palco Rai dal vivo. E poi inaugurare al Salone Internazionale del Libro è una grande emozione, qualcosa di inspiegabile”.

