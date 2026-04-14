Salvatore Sempione vince il “Blandina Horse Raid Adventure”

La gara tra Letojanni e Gallodoro ha visto la partecipazione di 32 binomi (cavalli e cavalieri)

LETOJANNI – Un percorso avvincente tra mare e collina ha caratterizzato la “Blandina Horse Raid Adventure”, seconda gara del campionato regionale HRA, livello experience, organizzata dall’Asd Blandina Maneggio & Fattoria di Letojanni, con il patrocinio dei comuni di Letojanni e Gallodoro, svoltasi nella giornata di domenica.

Il via alla tappa, a cui hanno partecipato 32 binomi (cavalli e cavalieri), è stato dato in prossimità dell’arenile letojannese per poi raggiungere la zona collinare di Gallodoro con un dislivello di circa 600 metri, per un totale di 26 km. Da contrada Sillemi, la carovana si è spostata in contrada Quadisi con l’obbligo di sostare 20 minuti per accertare le condizioni fisiche dei cavalli, proseguendo poi per il centro di Gallodoro ed ancora verso contrada Margi, ricongiungendosi al territorio di Letojanni, attraverso un tracciato ad anello, in contrada Ciriolo, per scendere poi verso via Monte Bianco, con arrivo nella zona antistante piazza Corrado Cagli.

A guadagnare il primo gradino del podio Salvatore Sempione che ha completato il percorso in 1 ora 54 minuti e 20 secondi, seguito da Francesco Coppa che ha impiegato 5 secondi in più. Terza e quarta posizione per i letojannesi Caterina Allegra e Lorenzo Caprino dell’Asd Blandina.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione sportiva è stata espressa dagli organizzatori che hanno goduto del supporto dell’Engea (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali). Dello staff tecnico-organizzativo hanno fatto parte: Antonino Zuccarello (giudice); Diego Giordano e Luigi Caprino (ufficiali), Marco Stracuzzi (ufficiale di segreteria) e il dott. Domenico Morabito (veterinario), mentre l’assistenza sanitaria è stata affidata alla Fraternita di Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni. I tempi di gara sono stati rilevati dalla Federazione Italiana Cronometristi di Messina.

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale e con la cerimonia di premiazione dei vincitori e dei partecipanti, svoltasi all’interno del parcheggio di via Ing. Mario Arrigo alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Letojanni e Gallodoro a cui è stata consegnata una targa di ringraziamento.