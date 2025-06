Salvini insiste: “Via libera Cipess al ponte entro luglio”

Le parole del ministro delle Infrastrutture all'assemblea Ance. Nel frattempo, continua a far discutere l'idea governativa di "opera strategica militare"

Per il ponte sullo Stretto “manca solo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. Ho chiesto una verifica dei tempi e dovrebbe essere entro luglio”. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, lo sottolinea all’assemblea dell’Ance, Associazione nazionale costruttori edili (fonte Ansa).

Nel frattempo, mentre i venti di guerra spirano forti, in un clima internazionale colmo di figuri che si atteggiano a leader, fa discutere la scelta del governo di dare la priorità al ponte come “opera strategica militare”. Così si legge nel report Iropi approvato dal Consiglio dei ministri, acronimo inglese che sta per “Imperative Reasons of Overriding Pubblic Interest”, ovvero “motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico”: “Il Ponte sullo Stretto di Messina ha anche un’importanza strategica per la sicurezza nazionale e internazionale, tanto che assumerà un ruolo chiave in un contesto di difesa e sicurezza, facilitando gli spostamenti delle forze armate italiane e degli alleati Nato. Questo è particolarmente rilevante, considerando il crescente ruolo del Mediterraneo come area geopoliticamente sensibile, con dinamiche complesse legate alla sicurezza marittima, all’immigrazione e alle operazioni di peacekeeping“.

“Il ponte opera strategica militare? Un facile bersaglio”

Come abbiamo già evidenziato, si tratta di un riferimento che appare forzato. Un modo per “blindare” l’opera. Ha messo in rilievo di recente l’economista Guido Signorino, del comitato “Invece del ponte”, con un nuovo dossier: “Senza volere sottolineare l’allarme che nei cittadini ha creato l’enfasi che il documento ha dato alla rilevanza ai fini militari del ponte (e, per conseguenza, dell’intera area dello Stretto di Messina), andiamo ai fatti. Denunciamo che il fatto che il ponte serva la mobilità militare internazionale non è supportato da alcuna evidenza ufficiale. L’uso duale civile-militare dell’infrastruttura non è tecnicamente dimostrato, anzi rischierebbe di diventare un ulteriore problema. E in caso di conflitti il ponte sarebbe certamente un facile bersaglio strategico”.

