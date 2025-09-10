 San Giovannello, "discarica di rifiuti con panorama"

San Giovannello, “discarica di rifiuti con panorama”

Segnalazione WhatsApp

San Giovannello, “discarica di rifiuti con panorama”

Tag:

mercoledì 10 Settembre 2025 - 10:01

Deturpare il bello con l'inciviltà a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatApp al 366.8726275: “Invio queste foto per evidenziare, come ormai risaputo, l’ignoranza e l’inciviltà di alcuni messinesi, che invece di fare un passo in più e arrivare all’isola ecologica di Pistunina, preferiscono buttare i loro rifiuti per strada e trasformare così tutto il bello che c’è in una discarica. Questo accade a San Giovannello, a Messina, dove il panorama è mozzafiato e le campagne, se pulite, potrebbero essere fonte di orgoglio”.

Rifiuti in strada

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Ponte, incontro tra Salvini e Basile. Il sindaco: “Priorità alla rete idrica e stradale”
Messina. Nuovi interventi al parco Aldo Moro: dai bagni al chiosco ristoro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED