San Giovannello, “discarica di rifiuti con panorama”

Deturpare il bello con l'inciviltà a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatApp al 366.8726275: “Invio queste foto per evidenziare, come ormai risaputo, l’ignoranza e l’inciviltà di alcuni messinesi, che invece di fare un passo in più e arrivare all’isola ecologica di Pistunina, preferiscono buttare i loro rifiuti per strada e trasformare così tutto il bello che c’è in una discarica. Questo accade a San Giovannello, a Messina, dove il panorama è mozzafiato e le campagne, se pulite, potrebbero essere fonte di orgoglio”.