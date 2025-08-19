San Matteo Basket e Rescifina Messina ai nastri di partenza della serie B

Le due squadre cittadine sfideranno due palermitane e tre etnee

La Serie B femminile di basket è confermata a sette squadre, come nella scorsa stagione. Il massimo campionato regionale infatti conterà su G. Verga Palermo, Stella Basket Palermo, San Matteo Messina, Giuseppe Rescifina Messina (neo-promossa), Katane Basket, Grifone Basket Catania e Pallacanestro Viagrande, quest’ultima ripescata. Nella passata stagione Golfobasket Alcamo ha vinto il campionato ottenendo la promozione nella categoria superiore, non ci sarà l’Ssd UniMe.

Il settore agonistico della federazione ha già comunicato che il campionato dovrà concludersi entro il 17 maggio 2026. La formazione che vincerà il girone siciliano sarà ammessa allo spareggio del 24 e 31 maggio contro la terza classificata del Girone Emilia-Romagna. La vincente sarà ammessa alla fase nazionale, che coinvolgerà 16 squadre e ne promuoverà tre alla Serie A2 2026-27.