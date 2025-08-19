 San Matteo Basket e Rescifina Messina ai nastri di partenza della serie B

San Matteo Basket e Rescifina Messina ai nastri di partenza della serie B

Simone Milioti

San Matteo Basket e Rescifina Messina ai nastri di partenza della serie B

Tag:

martedì 19 Agosto 2025 - 17:30

Le due squadre cittadine sfideranno due palermitane e tre etnee

La Serie B femminile di basket è confermata a sette squadre, come nella scorsa stagione. Il massimo campionato regionale infatti conterà su G. Verga Palermo, Stella Basket Palermo, San Matteo Messina, Giuseppe Rescifina Messina (neo-promossa), Katane Basket, Grifone Basket Catania e Pallacanestro Viagrande, quest’ultima ripescata. Nella passata stagione Golfobasket Alcamo ha vinto il campionato ottenendo la promozione nella categoria superiore, non ci sarà l’Ssd UniMe.

Il settore agonistico della federazione ha già comunicato che il campionato dovrà concludersi entro il 17 maggio 2026. La formazione che vincerà il girone siciliano sarà ammessa allo spareggio del 24 e 31 maggio contro la terza classificata del Girone Emilia-Romagna. La vincente sarà ammessa alla fase nazionale, che coinvolgerà 16 squadre e ne promuoverà tre alla Serie A2 2026-27.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Acr Messina domenica in campo, il tribunale tarda e il ramo sportivo non esiste ancora
Eolie, cibo cattivo nei ristoranti. Tre locali denunciati dai Cc
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED