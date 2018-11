Asp e ospedali siciliani, via libera ai contratti a termine di un anno

Via libera alle assunzioni a tempo determinato nelle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. Lo comunica Salvo Vaccaro, vicesegretario nazionale del Nursind, che chiede adesso che “le assunzioni vengano fatte attingendo dalle graduatorie esistenti o trasformando i posti a partita Iva in tempo determinato. Consideriamo queste circolari un primo passo avanti - prosegue Vaccaro - che tenta di risolvere la questione delle false partite iva. Adesso le aziende trasformino quei posti per dare dignità al lavoro e ai lavoratori".

L’esigenza di assumere nella sanità siciliana arriva all’indomani della riforma della rete ospedaliera. Nelle more che vengano portati a termine tutti gli adempimenti, l’assessorato regionale alla Salute ha inviato nei giorni scorsi una nota ai direttori per consentire di stipulare rapporti di lavoro annuali per far fronte alle esigenze organizzative e per garantire i livelli assistenziali.

Il Nursind da tempo ha avviato una battaglia contro il ricorso anomalo alle partita Iva nella sanità siciliana. Il sindacato ha presentato un esposto e l’Ispettorato al lavoro aveva predisposto controlli negli ospedali. Adesso la decisione dell’assessorato consentirà di stabilizzare e migliorare la posizione di tantissimi lavoratori.