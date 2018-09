Paventato depotenziamento dell'ospedale di Taormina, dibattito in Consiglio

TAORMINA. Dibattito in aula sull’ordine del giorno urgente presentato dal presidente del Consiglio e dal vice, Lucia Gaberscek e Alessandra Caltabiano, in merito ad un probabile declassamento del nosocomio di contrada Sirina. Nello specifico, il paventato declassamento da unità complessa a semplice di alcuni reparti ma senza la riduzione di alcun posto letto.

L’argomento è stato inserito nel programma della seduta convocata per giovedì prossimo alle 18 in seduta ordinaria. “La difesa e la tutela dell’ospedale S.Vincenzo e dei diritti dei cittadini rimane la priorità di questo Consiglio comunale”, hanno ribadito Gaberscek e Caltabiano, che nei giorni scorsi hanno avuto sulla delicata questione un confronto con il direttore generale dell’Asp Gaetano Sirna “per ben capire le intenzioni della Regione e quali siano i reali rischi di un depotenziamento del nostro ospedale”.

Presidente e vice presidente del civico consesso hanno evidenziato che “le rassicurazioni date sono importanti, ma noi certamente non abbasseremo la guardia e saremo pronti a portare avanti una battaglia qualora ce ne fosse bisogno. Non potremmo accettare passivamente nessun tipo di azione che possa danneggiare, anche in minima parte, il presidio di contrada Sirina”.

I punti all’ordine del giorno della riunione di giovedì sono complessivamente quattro. Esclusa l’approvazione dei verbali delle precedenti seduta, l’assemblea sarà chiamata a vagliare le indennità di funzione del presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri e l’approvazione del regolamento per la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna.