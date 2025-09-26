Sant’Eufemia d’Aspromonte. Finisce nuovamente in carcere il killer del maresciallo Azzolina

D’Amato è noto anche per la condanna all’ergastolo nel 1998 dalla Corte d’Assise di Palmi per l’omicidio del maresciallo Pasquale Azzolina

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE – I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno arrestato a Sant’Eufemia d’Aspromonte, Rocco D’Amato, 49 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Reggio Calabria.

L’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione per condanne definitive: traffico di droga, commesso tra Roma e Ferentino nel 2024, e mancato pagamento delle ammende previste dal Codice Antimafia.

D’Amato è noto anche per la condanna all’ergastolo inflitta nel 1998 dalla Corte d’Assise di Palmi per l’omicidio del maresciallo Pasquale Azzolina, comandante della Stazione dei Carabinieri di Sant’Eufemia, ucciso nel 1996 durante un tentativo di arresto.

Il sacrificio del maresciallo Azzolina, insignito alla memoria della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, viene ricordato ogni anno dall’Arma. Dopo le formalità di rito, D’Amato è stato trasferito nel carcere di Palmi.