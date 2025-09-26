 Sant’Eufemia d’Aspromonte. Finisce nuovamente in carcere il killer del maresciallo Azzolina

Sant’Eufemia d’Aspromonte. Finisce nuovamente in carcere il killer del maresciallo Azzolina

Dario Rondinella

Sant’Eufemia d’Aspromonte. Finisce nuovamente in carcere il killer del maresciallo Azzolina

Tag:

venerdì 26 Settembre 2025 - 15:22

D’Amato è noto anche per la condanna all’ergastolo nel 1998 dalla Corte d’Assise di Palmi per l’omicidio del maresciallo Pasquale Azzolina

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE – I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno arrestato a Sant’Eufemia d’Aspromonte, Rocco D’Amato, 49 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Reggio Calabria.

L’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione per condanne definitive: traffico di droga, commesso tra Roma e Ferentino nel 2024, e mancato pagamento delle ammende previste dal Codice Antimafia.

D’Amato è noto anche per la condanna all’ergastolo inflitta nel 1998 dalla Corte d’Assise di Palmi per l’omicidio del maresciallo Pasquale Azzolina, comandante della Stazione dei Carabinieri di Sant’Eufemia, ucciso nel 1996 durante un tentativo di arresto.

Il sacrificio del maresciallo Azzolina, insignito alla memoria della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, viene ricordato ogni anno dall’Arma. Dopo le formalità di rito, D’Amato è stato trasferito nel carcere di Palmi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO
Sgomento a Vittoria, ragazzo sequestrato da individui armati e incappucciati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED