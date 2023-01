Savoca. Campionati studenteschi, ecco chi ha ottenuto il pass per la fase provinciale - Tempostretto

Le classifiche

SAVOCA – La pista di atletica leggera ha ospitato la fase d’Istituto di corsa campestre dei Campionati studenteschi. I 90 partecipanti, suddivisi per categoria, hanno saputo sostenere la prova con determinazione, tenacia e sportività conseguendo ottimi risultati sulle distanze stabilite. La competizione, finalizzata all’ammissione alla fase provinciale dei Campionati sportivi studenteschi che si svolgerà l’1 febbraio prossimo a Terme Vigliatore, ha visto i ragazzi e le ragazze confrontarsi per un ottenere un piazzamento nelle prime 4 posizioni ovvero quelle utili per timbrare il pass per la manifestazione provinciale che poi vedrà contrapposte le nostre rappresentative a quelle dei pari età degli altri istituti superiori di Messina e provincia. Onore al merito, comunque, a tutti i partecipanti e le partecipanti che ancora una volta hanno risposto presente decidendo di mettersi in gioco in una gara che, risulta essere sempre molto impegnativa e faticosa.

CLASSIFICA CATEGORIA ALLIEVI

1) Ciatto Simone – classe 1c – liceo scientifico S. Teresa

2) Sutera Andrea – classe 3 a- liceo scientifico S. Teresa

3) Cucé Michelangelo – classe 3c – liceo scientifico S. Teresa

4) Spartà Giulio – classe 3b – liceo scientifico Giardini Naxos

CLASSIFICA CATEGORIA ALLIEVE

1) Santoro Sara – classe 2 a – liceo scientifico S. Teresa

2) Principato Giulia Sveva – classe 1b – liceo classico S. Teresa di Riva

3) Curcuruto Matilde – classe 1° – liceo classico S. Teresa di Riva

4) Leotta Francesca – classe 2 a- Ipsc Letojanni

I qualificati a febbraio metteranno in campo tutta la loro voglia di far bene per cercare di ottenere un risultato di rilievo e di ben figurare nel confronto con le altre realtà sportive studentesche.