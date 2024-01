Savoca. Il Comune garantirà i servizi in favore dei bambini speciali

Stanziate le risorse per garantire per tutto l’anno scolastico i servizi degli operatori Asacom e di educativa professionale

SAVOCA – L’amministrazione del sindaco Massimo Stracuzzi, con una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, ha stanziato le risorse per garantire per tutto l’anno scolastico 2023-2024 i servizi degli operatori Asacom e di educativa professionale. Nel corso di questi ultimi mesi, a causa di difficoltà da parte del Distretto di Taormina D-32 i 24 comuni dell’hinterland hanno dovuto sostenere a proprio carico il costo di tali ed essenziali servizi in favore dei bambini speciali. Il Comune di Savoca, a differenza di altri, negli scorsi mesi ha garantito il monte ore previste nei Pei – Piani Educativi Individualizzati.

Con la deliberazione di Consiglio comunale si è preso atto del contributo del Distretto D-32 di Taormina, pari ad euro 31.080,00 stanziato per il periodo dicembre-giugno e assegnata la risorsa di euro 18.000,00 a carico del bilancio comunale per garantire tali fondamentali servizi.

L’assessore Trimarchi: “Impegno mantenuto”

“Garantire i servizi fondamentali e di carattere sociale – ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Sergio Trimarchi – è un impegno che abbiamo sempre assunto come amministrazione ed è più importante farlo soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello avvenuto all’inizio dell’anno scolastico corrente. Solo nei mesi di novembre e dicembre al fine di garantire i servizi Asacom e di Educativa Professionale il Comune di Savoca ha sostenuto una spesa di 19.000,00, una risorsa importante per un piccolo comune come il nostro, rispettando il Piano educativo individualizzato di ogni bambino e bambina speciale. Il contributo del Distretto D-32 che attiene al Piano di Zona 2019-2020, pari ad euro 31.080,00 garantisce solo 10 ore settimanali per 7 soggetti, per un totale di 70 ore, quando il fabbisogno settimanale comprensivo di un educatore professionale è pari a 133 ore. Abbiamo sentito il dovere di garantire quanto stabilito dal Glo (Gruppo di Lavoro Operativo) e rasserenare le famiglie sul mantenimento e sul riconoscimento dei diritti educativi dei propri figli”.

Il sindaco Stracuzzi: “Risultato ottenuto grazie a sana amministrazione”

“Da genitore prima ancora che amministratore – ha aggiunto il sindaco Massimo Stracuzzi – ho sentito insieme a tutta l’Amministrazione comunale il dovere di garantire i diritti soprattutto dei bambini e delle loro famiglie: un impegno preso e mantenuto per tutto l’anno scolastico 2023-2024. Tale scelta è stata resa possibile anche grazie all’approvazione del bilancio di previsione, avvenuto il 27 dicembre, e che ha permesso al nostro Ente di evitare l’esercizio provvisorio nonché evitare il frazionamento delle spese. Pertanto, sono già visibili ed evidenti i risultati di una buona, sana e organizzata amministrazione che rispetta i tempi, programmi gli interventi e garantisce i servizi”.

“Iniziamo l’anno consiliare nel migliore dei modi – ha concluso la presidente del Consiglio Comunale Maria Catena Piazza – approvando all’unanimità una variazione di bilancio importante volta a tutelare e garantire i diritti educativi e di assistenza dei bambini savocesi. Il Consiglio comunale savocese, indipendentemente dai ruoli e anche a differenza che in passato, ha sentito il dovere di votare unitariamente la proposta della Giunta Comunale per garantire i servizi Asacom e di Educativa professionale”.