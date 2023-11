Savoca. La Giunta approva il bilancio di previsione, "pronti agli interventi del Pnrr" - Tempostretto

Il documento contabile entro dicembre approderà in Consiglio

SAVOCA – La giunta di Savoca ha approvato il bilancio di previsione 2024-26 e il Documento unico di programmazione economica (Dup semplificato), dotandosi così degli strumenti fondamentali per attuare il programma di governo e per dare risposte tangibili alle aspettative della cittadinanza.

“Questo risultato – ha commentato il sindaco Massimo Stracuzzi – è stato possibile grazie al costante e concreto lavoro degli uffici comunali che ha portato la costruzione di un bilancio basato su previsioni congrue, veritiere e attendibili. In tal senso, le previsioni di bilancio sono state formulate, nel rispetto della normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi, adeguando le tariffe di alcuni servizi ed adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2023/2025 e tenendo conto dei possibili effetti della crisi in corso, soprattutto sui costi energetici e sul gettito di alcune entrate importanti come Imu e addizionale Irpef. Il risultato finale – ha aggiunto Stracuzzi – è un bilancio corrente in pareggio e ciò in quanto sono state contenute al minimo alcune spese la cui programmazione può essere rinviata a future fonti di finanziamento anche derivanti da trasferimenti stanziati a livello nazionale che porteranno alle eventuali variazioni al bilancio nel corso del 2024”.

L’avere approvato il bilancio di previsione nei termini di legge, consentirà al Comune di Savoca di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà di una gestione in esercizio provvisorio e ciò assume un significato importante se si considera che la programmazione del prossimo triennio avrà una Sezione Pnrr che deve trovare realizzazione nel rispetto delle imminenti scadenze. “In tale ottica – ha concluso il primo cittadino – l’organizzazione del lavoro del prossimo triennio richiederà una attività straordinaria, definita dai tempi dell’avanzamento procedurale, tecnico e contabile degli interventi Pnrr”. Il documento contabile adesso sarà trasmesso al Revisore dei Conti per il parere di competenza per poi approdare in Consiglio entro dicembre.