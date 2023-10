Savoca. Nove dipendenti comunali part time passano a 34 ore settimanali - Tempostretto

Il sindaco Stracuzzi: "Giusto riconoscimento al loro lavoro, garantiranno un servizio migliore ai cittadini"

SAVOCA – Sono 9 i dipendenti del Comune di Savoca part time che hanno visto una implementazione del loro contratto a 34 ore settimanali. “L’incremento del part time – ha spiegato il sindaco Massimo Stracuzzi – è sempre stato uno degli obiettivi del nostro programma per due ragioni fondamentali. Da un lato, la circostanza che l’ente ha patito la mancanza di personale per via dei numerosi pensionamenti, dall’altro la reale condizione dei dipendenti e della loro retribuzione mensile non degna del lavoro che svolgono. Tutti gli impiegati di Savoca, nonostante le numerose difficoltà di gestione e di tempo, si sono prodigati per il nostro Comune che hanno considerato come una seconda famiglia, senza sottrarsi ai continui adempimenti normativi e garantendo i servizi alla cittadinanza con costanza e rispetto dell’utenza e meritano il dovuto riconoscimento”.

L’intento di tutta l’amministrazione è quello di garantire efficienza ed efficacia all’azione pubblica, ottimizzando le risorse umane disponibili. Un’azione condivisa dalle rappresentanze sindacali che, nella persona del responsabile della Cisl, Giovanni Coledi, hanno appoggiato sin dall’inizio il percorso intrapreso, in quanto un comune come Savoca non può essere amministrato con un numero esiguo di personale ad orario part-time 18 o 24 ore settimanali.

Dipendenti “promossi” e amministratori di Savoca

“Il nostro è stato un lungo lavoro di squadra che ha visto molteplici attori coinvolti che si sono adoperati ognuno per le proprie competenze per raggiungere l’obiettivo – ha proseguito Stracuzzi – il cui contributo è stato significativo per attuare questo traguardo. In tal senso sono stati fondamentali gli apporti del responsabile di area economico finanziaria, Teodoro Santisi, e del segretario comunale, Cristina Milazzo, che ci hanno supportato sotto l’aspetto finanziario e giuridico ma anche morale condividendo insieme le scelte operative, nonché la fiducia di tutto il personale che ha saputo attendere malgrado le varie difficoltà che sembravano frapporsi continuamente”.

Che la rivalutazione ed il riconoscimento del personale sia al centro dell’azione amministrativa voluta dalla Giunta Stracuzzi è stato dimostrato, già tempo addietro, quando è stato sottoscritto l’accordo decentrato integrativo relativo agli anni 2021-2022 che, lo scorso mese, ha portato al riconoscimento della progressione orizzontale con decorrenza dal 2021 per tutti gli impiegati fermi nella posizione economica da oltre dieci anni.

Le altre iniziative per migliorare la macchina amministrativa

Un altro impegno portato avanti è stato quello legato alla parità come strumento per una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, per la prevenzione e rimozione di qualunque forma di discriminazione che ha visto la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Ancor prima di questo, l’amministrazione aveva bandito due procedure importanti, l’assunzione ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e la mobilità esterna, che hanno garantito il responsabile di Area Tecnica nella persona dell’Architetto Angela Muscolino ed hanno potenziato la Polizia Municipale con l’Ispettrice Carmela Crisafulli.

“Già da lunedì scorso è entrato in vigore il nuovo orario che permetterà l’apertura al pubblico in orari più consoni alla collettività, nonché garantirà la presenza quotidiana di personale all’interno della delegazione comunale – ha concluso il sindaco – per proseguire e incrementare tutte le prestazioni ed i servizi”.