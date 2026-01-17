Vittoria di cuore dell’UniMe, Sc Salerno sconfitta di misura alla Cittadella

La formazione universitaria di pallanuoto prevale in casa nella quinta giornata del campionato di Serie B. Nel 12-11 per l'UniMe triplette per Geloso e Vinci

MESSINA – Seconda vittoria stagionale per l’UniMe che nella quinta giornata di campionato impone la sua legge contro lo Sporting Club Salerno. I campani vendono cara la pelle e conducono la gara anche per un momento, ma nella sfida altamente equilibrata la spuntano nel finale i padroni di casa trascinati dalle tre reti, a testa, di Geloso e Vinci e dalla grinta e freddezza di Cama che segna il rigore nel finale che manda a +2 gli universitari nei secondi finali.

Ssd UniMe – Sc Salerno 12-11

La partita comincia in equilibrio con gli ospiti che si portano due volte avanti ma vengono ripresi da Cama e da Geloso. Nel secondo quarto mettono la testa avanti i locali ma prima subiscono ancora i vanaggi ospiti pareggiati da Geloso (3-3) e D’Angelo (4-4), solo a quel punto grazie alle due segnature di Vinci, intervallate dal rigore di Iannicelli, l’Unime passa a condurre a metà gara sul 6-5.

L’inizio di terzo quarto sembra prospettare la fuga locale con la rete di Mazza per il 7-5. Poi però arriva un contro parziale di 1-4 in favore dei campani, rete locale in questo frangente di Geloso, ma l’ultimo quarto di gara si apre sull’8-9 per Salerno. L’equilibrio prosegue, Vinci pareggia ancora un rigore di Iannicelli rimette avanti gli ospiti sul 9-10. Quando mancano praticamente tre minuti alla fine l’UniMe trova la segnature di Petru, lo straniero, D’Angelo in contropiede e il rigore di Cama che volgono la partita in proprio favore. Salerno tenta la disperata rimonta con meno di un minuto da giocare, ma arriva solo la rete di De Feo che fissa il punteggio sul finale 12-11.

Tabellino

Parziali: 2-2, 4-3, 2-4, 4-2.

Ssd UniMe: Caliri, Di Caro, Geloso 3, Denaro, Milana, Albarino, D’Angelo 2, Vinci 8, Ianc 1, Mazza 1, Sciabà, Cama 2, Gennaro, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Sc Salerno: Schwille, Muoio, Volpe 2, Toscano, Strianese, Santoro 2, De Feo 1, Iannicelli 5, Carrella, Ventuolo, Murano, Murolo, Tortorella, Paolillo 1.

Allenatore: Marco Iannicelli.