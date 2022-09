Savoca. Quasi ultimati i lavori di miglioramento sismico nel plesso scolastico di Rina - Tempostretto

Sopralluogo nel cantiere da parte del sindaco Stracuzzi. A breve scatteranno anche i lavori di efficientamento energetico

SAVOCA – Nel plesso scolastico della frazione Rina, che ospita primaria e secondaria di primo grado, proseguono i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico, sicurezza delle strutture e degli impianti, eliminazione delle barriere architettoniche e miglioramento energetico. Si tratta di interventi finanziati dalla Regione con 862mila 322 euro, mentre altri 95mila 813 euro sono stati cofinanziamento dal Comune. Questa mattina, il sindaco Massimo Stracuzzi ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. “Gli interventi per il miglioramento sismico della struttura – ha spiegato Stracuzzi – sono quasi ultimati. Poi si punterà ad efficientare tutto l’involucro esterno con la messa in opera del cappotto termico e degli infissi a taglio termico”.

Sui tempi di completamento il sindaco predica prudenza. “Stiamo facendo di tutto per ultimare i lavori il prima possibile – ha annunciato – però le cose da fare sono tante e i lavori devono essere eseguiti con molta accortezza, perché in questa struttura andranno i nostri figli, che sono il futuro delle nostre comunità”. Recentemente, l’Amministrazione comunale di Savoca è riuscita ad ottenere un altro finanziamento, sempre relativo al plesso scolastico di Rina, con il quale sarà realizzato un ampliamento strutturale per effettuare anche il servizio di mensa scolastica.