Savoca si difende dalle bollette “ingiuste”: apre lo sportello di consulenza con Federconsumatori

Grazie al protocollo con il Comune, i cittadini potranno ricevere assistenza sulle bollette dell'Eas e scoprire se stanno pagando più del dovuto

SAVOCA si prepara a difendersi dalle bollette dell’Ente acquedotti siciliani (Eas). La speranza giunge con un protocollo d’intesa firmato il 22 dicembre 2023 tra il Comune collinare jonico e Federconsumatori Sicilia, che darà ai cittadini l’opportunità di ottenere consulenza e assistenza nella comprensione delle proprie bollette. I locali sono stati messi a disposizione dal Comune e sorgono in via Rina, dove i rappresentanti di Federconsumatori Sicilia accoglieranno i cittadini in cerca di chiarimenti e supporto nella gestione delle bollette. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 2 febbraio, dalle 16 alle 18.

Il presidente di Federconsumatori Messina, Fulvio Capria, ha espresso gratitudine al Comune di Savoca per la collaborazione, sottolineando l’importanza di questa iniziativa nel connettersi direttamente con i cittadini e cercare soluzioni ai problemi legati alle bollette del Servizio idrico integrato. Capria ha invitato i savocesi a partecipare all’appuntamento del 2 febbraio o a contattare l’associazione per conoscere i prossimi giorni di apertura dello sportello.

Alfio La Rosa, presidente regionale di Federconsumatori, ha sottolineato la problematicità delle bollette dell’Eas, dichiarando che “fanno acqua da tutte le parti”. La situazione è così critica che sia l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) hanno già multato l’Eas. La Rosa ha evidenziato la probabilità che i cittadini di Savoca stiano pagando più del dovuto e li ha invitati a rivolgersi allo sportello di Federconsumatori, dove personale competente sarà in grado di verificare la regolarità delle bollette e tutelare i diritti dei cittadini.