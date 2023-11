Savoca. Torna l'iniziativa "Scegli il tuo libro" per arricchire la biblioteca comunale - Tempostretto

Il Comune ha ricevuto un nuovo finanziamento di oltre 4 mila euro dal Mibac

SAVOCA – Torna l’iniziativa “Scegli il tuo libro” promossa dall’amministrazione comunale di Savoca, guidata dal sindaco Massimo Stracuzzi, che ha partecipato all’avviso del Ministero della Cultura, Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore. Il Comune di Savoca è risultato destinatario di un contributo di euro 4.232,08 per l’acquisto di nuovi volumi e testi. Con il decreto ministeriale D.D.G. n. 624 del 22.08.2023 del Mibac arriva un nuovo contributo, il terzo in tre anni, finalizzato ad arricchire con nuove collezioni la biblioteca comunale.

Tale iniziativa, che rientra insieme alla rassegna “Savoca borgo d’autore” tra le attività di valorizzazione della cultura promosse dall’assessore alla Cultura, Sergio Trimarchi, ha riscosso negli anni precedenti un importante successo di partecipazione, con una particolare adesione del mondo scolastico savocese. “Nel corso di questi ultimi anni – ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi – abbiamo acquisito nuovi e anche prestigiosi volumi per rispondere alle esigenze di lettura della nostra comunità ma anche di molti studiosi che vengono a Savoca per cercare volumi inediti e rari. L’Iniziativa “Scegli il tuo libro” è ormai un appuntamento atteso per proporre volumi che saranno oggetto di richiesta da parte della nostra comunità. Noi crediamo che la lettura rappresenti uno dei più importanti veicoli per promuovere la cultura in tutte le sue forme”.

“Abbiamo deciso – aggiunge l’assessore Sergio Trimarchi – di proporre l’iniziativa per continuare ed incentivare ancor di più la propensione alla lettura nella nostra comunità. Grazie alle sinergie con le istituzioni scolastiche è stato favorito l’approfondimento culturale nonché promosse iniziative di visita alla nostra biblioteca. Le stesse hanno avuto luogo anche grazie ai ragazzi e alle ragazze del Servizio Civile savocese che sono stati puntuali e propositivi fornendo un vero di servizio di volontariato a vantaggio della cultura e della comunità. Gli stessi hanno permesso, inoltre, di fruire dell’Ufficio Turistico tutti i giorni dando informazioni e assistenza ai tanti turisti che hanno visitato e soggiornato nel nostro borgo medievale”. Per consigliare nuovi volumi è sufficiente andare nella homepage del sito istituzionale e scaricare il modulo da inviare ad info@comune.savoca.me.it