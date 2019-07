Scaletta, al via la seconda edizione del Palio cittadino: giochi, cultura e tradizioni - Tempostretto

La manifestazione desidera coinvolgere e rendere felici centinaia di cittadini, risvegliando lo spirito di identità

Scaletta Zanclea è pronto a salutare la seconda edizione del Palio cittadino. L’evento permetterà a tutta la cittadinanza, dagli uomini alle donne, dai piccoli ai grandi giocatori – spiegano gli organizzatori – di partecipare a diverse sfide nei vari quartieri del paese.

La manifestazione desidera coinvolgere e rendere felici centinaia di cittadini, risvegliando lo spirito di identità. I partecipanti si sposteranno di volta in volta nelle varie frazioni, intrecciando sport, cultura e tradizioni con un´attività nuova, alla portata di tutti.

L’evento è patrocinato del Comune di Scaletta Zanclea, dall’associazione “House party” e dalla Pro loco di Scaletta Zanclea con partnership L’Aics (Associazione italiana Cultura e sport).

La prima giornata del palio, è in programma domenica 21 Luglio.

LA CERIMONIA INAUGURALE

Ogni squadra dovrà attendere nella propria piazza di ritrovo l’arrivo della “Palio’s car” che porterà il kit del Palio da consegnare ad ogni componente della squadra. Successivamente le compagini delle frazioni superiori raggiungeranno quelle marine (nelle rispettive piazze) e insieme, muniti di fischietti e trombette, si recheranno a piedi, in fila indiana, camminando sul marciapiede, in piazza Municipio dove si darà il via al PalioO.

Qui si svolgeranno i “Contest scatta e vinci” e “Il nostro motto”. Il primo contest verrà giudicato su facebook e vincerà la squadra che riceverà più mi piace. Il secondo invece verrà giudicato dagli arbitri. I risultati saranno assegnati durante l’ultima giornata del Palio. Inoltre verrà assegnato un bonus alla squadra che riuscirà a portare più tifosi in piazza Municipio.

Il 23 luglio si proseguirà a Scaletta Marina, lungo la spiaggia antistante la chiesa del Carmelo alle 18. Il 25 luglio a Guidomandri Marina in piazza Municipio. L’1 agosto nella piazza centrale di Guidomandri superiore ed infine, il 3 di Agosto, al Castello Rufo Ruffo di Scaletta superiore, alle 21.

Anche quest’anno, a tutti i partecipanti sarà consegnata la maglietta rappresentativa della propria frazione e tutti i vantaggi connessi alla manifestazione.