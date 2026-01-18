 Scaletta Zanclea, scuole chiuse lunedì e martedì per l'allerta meteo

Redazione

domenica 18 Gennaio 2026 - 16:03

Le comunicazioni dell'amministrazione comunale per 19 e 20 gennaio in vista della possibile mareggiata

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, l’amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ha “immediatamente attivato la Protezione civile comunale e programmato controlli straordinari nelle giornate di lunedì e martedì, al fine di monitorare costantemente l’evolversi della situazione e garantire la sicurezza della cittadinanza. A partire da lunedì sarà attivo il Centro operativo comunale (Coc). Contestualmente, è stata emanata apposita ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido, per le giornate di lunedì e martedì”.

L’amministrazione comunale “continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, fornendo tempestivi aggiornamenti alla popolazione attraverso i canali ufficiali. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e al rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti”, si legge nella nota.

