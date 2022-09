Scilla. Il sindaco Pasquale Ciccone si è dimesso - Tempostretto

Il primo cittadino, Pasquale Ciccone, coinvolto nell'inchiesta anti 'ndrangheta della Dda di Reggio Calabria "Nuova Linea" è indagato per voto di scambio

SCILLA – Come annunciato nella scorsa settimana attraverso un post sul suo profilo Facebook, il sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone coinvolto nell’inchiesta anti ‘ndrangheta della Dda di Reggio Calabria “Nuova Linea”, si è dimesso e con lui la giunta e i consiglieri di maggioranza. Il primo cittadino, Pasquale Ciccone, è indagato per voto di scambio. Respinge le accuse ma mantiene intatta la fiducia nella magistratura: “Non ho chiesto voti a organizzazioni criminali, né a nessun altro – spiega Ciccone – alla lunga la verità verrà fuori. Sono amareggiato perché stavamo costruendo qualcosa di grande in paese”.

Nel Comune è al lavoro dall’agosto scorso la commissione di accesso antimafia disposta dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Da domani si insedierà il commissario prefettizio.