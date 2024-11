Sciopero nazionale del trasporto pubblico, Atm: “Ridurremo i disagi”

A proclamarlo le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. Restano le fasce di garanzia

MESSINA – Anche i lavoratori di Atm delle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro parteciperanno allo sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporto pubblico locale, in programma domani, venerdì 8 novembre 2024. La mobilitazione riguarda la protesta per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri internavigatori e le modalità restano quelle da regolamento, con le fasce aziendali di garanzia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Atm ha comunque precisato che “è prevista una riduzione delle ‘prestazioni indispensabili in fascia’, con la garanzia dei soli servizi di trasporto ‘assolutamente indispensabili’ per la generalità degli utenti e di quelli ‘strettamente indispensabili’ per garantire la ‘funzionalità logistica’. La percentuale di adesione registrata nel corso dell’ultima astensione con valenza nazionale è pari allo 24,24%”. Gli utenti potranno verificare sul sito www.atmmessinaspa.it e sul canale Telegram tutti gli aggiornamenti sullo sciopero.