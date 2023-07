Sciotto lancia la "bomba": Giacomo Modica è il nuovo allenatore del Messina - Tempostretto

Il tecnico torna sulla panchina biancoscudata a distanza di sei stagioni. Vicino l'accordo con Domenico Roma, che sarà il nuovo direttore sportivo

Con una breve nota a corredo di una foto in cui sono ritratti, sorridenti, entrambi i protagonisti, il Messina annuncia il nuovo allenatore: Giacomo Modica. Pietro Sciotto non ha mai nascosto l’apprezzamento per il tecnico che ha guidato la squadra biancoscudata nella stagione 2017/2018, soprattutto per il bel gioco messo in campo, in grado di far divertire i presenti e lo stesso presidente. Ora toccherà a lui prendere le redini della squadra nel terzo anno consecutivo di Serie C, il settimo della gestione Sciotto.

Domenico Roma sarà il nuovo direttore sportivo: accordo vicino

Nella nota si legge che “l’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di oggi al termine dell’incontro con il presidente Pietro Sciotto”. Una notizia che sembra confermare anche le indiscrezioni che vedrebbero vicino al ritorno a Messina anche Domenico Roma, che nella stagione 2017/2018 è stato team manager al fianco di Modica e che ora, invece, tornerebbe come direttore sportivo. Intanto parlano i sorrisi: quello di Sciotto, che torna al suo antico “amore” calcistico e all’unico tecnico in grado di farlo divertire; quello di Modica, legato alla città anche per il suo passato da calciatore giallorosso, dal 1988 al 1990; e quello, si spera, dei tifosi, che devono ritrovare la passione e il legame con la squadra e forse potrebbero farlo anche con un allenatore che stimano.