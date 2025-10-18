ScN, Sciotto: “Gravi carenze di sicurezza nei parcheggi temporanei dell’ospedale di Milazzo”

La denuncia del deputato regionale: "È una strada sterrata e dissestata senza illuminazione. Mette a rischio utenti e lavoratori"

MILAZZO – Il parcheggio temporaneo dell’ospedale di Milazzo finisce nel mirino del deputato regionale di Sud chiama Nord Matteo Sciotto. L’esponente del partito di De Luca ha depositato un’interrogazione all’Ars, firmata anche dallo stesso sindaco di Taormina e da Giuseppe Lombardo, in cui definisce “inaccettabile” la situazione del parcheggio e chiede “interventi urgenti per la sicurezza di personale e utenti”.

Sciotto: “Parcheggio senza requisiti minimi”

Sciotto ha spiegato: “Le immagini e le segnalazioni che ci arrivano dal Presidio ospedaliero di Milazzo descrivono una situazione inaccettabile, che non può essere tollerata in una struttura sanitaria pubblica. L’area attualmente utilizzata come parcheggio è una strada sterrata e dissestata, priva di illuminazione, senza alcuna separazione tra percorsi pedonali e carrabili, e dunque pericolosa per chi ogni giorno vi accede, lavoratori o utenti. È del tutto priva dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008, oltre a rendere impossibile l’accesso alle persone con disabilità motorie. Si tratta di una condizione indegna, ancor più grave se si considera che l’ASP sostiene un costo mensile di circa 6.000 euro per la locazione di un terreno che non risponde ai requisiti di agibilità e sicurezza”.

Il deputato: “La sicurezza non è un optional”

Nell’interrogazione si chiede al Presidente della Regione e all’Assessore regionale alla Salute di verificare se siano stati effettuati i controlli ispettivi previsti dalla normativa vigente e se sia stato redatto un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per l’area in questione. Sciotto ha poi concluso: “Abbiamo inoltre chiesto che venga disposta un’ispezione straordinaria urgente e che si provveda immediatamente alla messa in sicurezza dell’area o, in alternativa, all’individuazione di una nuova soluzione logistica conforme alle norme. La sicurezza dei lavoratori e degli utenti non è un optional. Ci aspettiamo risposte rapide e interventi concreti, perché non è accettabile che chi si reca in ospedale, per lavorare o per curarsi, debba rischiare di farsi male già nel parcheggio”.