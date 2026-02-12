Sconfitta netta per la Top Spin Messina contro la Marcozzi Cagliari

Gli uomini guidati da Marco Faso steccano nella terza giornata di ritorno, i sardi si impongono in casa per 3-0

MESSINA – Primo stop del 2026 incassato dalla Top Spin Messina WatchesTogether. Finisce 3-0 per la Marcozzi Cagliari la gara valevole per la terza giornata di ritorno di serie A1 maschile. Al PalaTennistavolo di via Crespellani, nel match diretto dall’arbitro Nicola Mazzuzzi, la squadra guidata in panchina dal tecnico Marco Faso, priva degli stranieri Vladislav Ursu e Frane Tomislav Kojić, cede con un risultato rotondo, tornando senza punti dalla trasferta in terra sarda.

Primo passo falso del 2026, viceversa, per la Top Spin Messina WatchesTogether, rimasta al quarto posto in classifica con 15 punti. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, rispettivamente contro Virtus Servigliano e Alfa Food Bagnolese, entrambe da ricevere tra le mura amiche a Villa Dante, i prossimi impegni in calendario per la compagine del presidente Giorgio Quartuccio.

Marcozzi – Top Spin Messina 3-0

Rares Sipos-Humberto Manhani Jr. 3-1 (8-11, 11-9, 11-6, 14-12)

Humberto Manhani Jr. si è arreso a Rares Sipos nel singolare d’apertura. Dopo essere partito forte (4-1), l’italo-brasiliano è stato superato (4-6). Dal 6-8, però, Manhani Jr. ha messo a segno cinque punti consecutivi, incamerando il set. Epilogo diverso nel secondo parziale, in cui il romeno si è imposto 11-9. Il padrone di casa ha preso il largo (7-1) nel terzo e, approdato sul 10-3, ha prevalso al quarto set-point. Duello piuttosto combattuto nella quarta frazione. Manhani Jr. è riuscito a risalire da 5-7 a 8-7, subendo poi lo scatto di Sipos (10-9) e dovendo annullare un match-point. Sciupata la grossa occasione ai vantaggi (11-10) per riaprire la sfida, il giocatore della Top Spin è uscito sconfitto alla terza chance complessiva del rivale per 14-12.

Jeet Chandra-Danilo Faso 3-1 (11-6, 11-13, 11-7, 11-9)

Non è andata meglio a Danilo Faso, battuto per 3-1 da Jeet Chandra. L’indiano si è trovato praticamente sempre avanti nel primo set, vinto per 11-6. Nel secondo il palermitano è stato sorpassato da 4-2 a 5-6, vedendosi nuovamente costretto ad inseguire. Riagguantata la parità (8-8), i due punti di fila hanno regalato a Chandra altrettanti set-point, entrambi sventati da Faso che, grazie al servizio, ha sancito il 10-10. Cambiata decisamente l’inerzia, Faso ha trasformato la seconda opportunità in proprio favore: 13-11. Sprint immediato di Chandra (7-2) nel terzo parziale e traguardo raggiunto sull’11-7. Dopo il buon avvio (5-2) di Faso, l’equilibrio nel quarto è durato invece fino al 6-6, perché Chandra si è involato (10-7), con il quindicenne bravo ad annullare i primi due match-point, commettendo però l’errore fatale per l’11-9 dell’avversario.

Federico Vallino Costassa-Niagol Stoyanov 3-2 (11-9, 9-11, 10-12, 13-11, 11-8)

A chiudere, il rocambolesco ko rimediato alla “bella” da Niagol Stoyanov contro Federico Vallino Costassa. Il giocatore torinese ha fatto suo il primo set per 11-9, poi Stoyanov è salito di livello portandosi sul 6-2 nel secondo parziale. Rintuzzando ogni tentativo di rimonta (9-6) di Vallino, il livornese è scattato sul 10-7, completando l’opera al terzo set-point. Vissuto sul filo dell’incertezza il terzo, con Stoyanov sul 4-1 prima di essere ripreso. Fallita la chance sul 10-9, il portacolori della Top Spin non si è lasciato sfuggire quella successiva, passando 12-10. Beffardo l’andamento del quarto, in cui Stoyanov è partito con grande determinazione (6-3), riaccelerando da 6-6 a 9-6. Il momento chiave sul 10-8, con i due match-point per Stoyanov neutralizzati da Vallino e il terzo (11-10) che ha avuto analoga sorte. Vallino, a bersaglio per il 13-11, ha rinviato così il verdetto all’ultimo set. Il 4-1 iniziale non è servito a Stoyanov, rimontato (6-4) dal padrone di casa che ha proseguito a spingere (8-5). Sul 10-8, Vallino ha subito firmato la vittoria della Marcozzi che si è assicurata il bottino pieno.