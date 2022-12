Scontro d'alta classifica per il Volley Letojanni contro Viagrande - Tempostretto

Si affrontano la capolista imbattuta (21 punti) del girone I di serie B e la seconda Lct Warrioes Viagrande (16 punti)

LETOJANNI – Appuntamento clou del campionato nazionale di Serie B maschile, girone I. Per la decima giornata in calendario si affrontano sabato al Palatomarchio di Viagrande le due squadre che fino ad ora hanno più impressionato: la Datterino Volley Letojanni, capolista solitaria della classifica con 7 vittorie conseguite che hanno fruttato 21 punti, e il Lct Warriors Viagrande, secondo a pari merito con il Lamezia con 16 punti.

Arbitreranno l’incontro Dalila Viterbo e Virginia Tundo. Fischio d’inizio alle ore 17:30. La gara potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook Datterino Volley Letojanni. Gara determinante dicevamo insieme all’altro incontro che si disputerà domenica a Lamezia tra i lametini e la Saber Palermo che potrebbe dare una fisionomia quasi completa a questo campionato.

Gli avversari

Il Letojanni forte della sua imbattibilità scenderà in campo deciso a vendere cara la pelle per mantenere la testa della classifica mentre dall’altro lato ci saranno degli avversari molto esperti quali quelli del Viagrande che tra le mura amiche hanno ottenuto soltanto successi, che si fa rispettare sul proprio terreno di gioco e che è formata da elementi di un certo peso e di un certo spessore per la categoria.

Tra tutti gli ex Boscaini, Arena e Nicolosi che rappresentano lo zoccolo duro della formazione etnea allenata da mister Trombetta. Una gara importante, che qualora i letojannesi riuscissero a vincere gli conferirebbe, con una giornata di anticipo, matematicamente il titolo di campione d’inverno e che permetterebbe al sestetto jonico di staccare il biglietto per disputare la Coppa Italia riservata alle formazioni di Serie B, che si terrà negli ultimi due fine settimana di gennaio con la prima del girone pugliese-campano e con la prima del girone laziale-sardo.

Il momento del Letojanni

Un impegno difficile che gli uomini di mister Rigano cercheranno di portare dalla loro parte. In settimana Battiato (nella foto in evidenza) e compagni sotto le direttive dello staff tecnico, si sono allenati intensamente, cercando di far emergere i punti deboli della squadra avversaria. Nonostante qualche problemino che ha colpito qualche atleta Rigano dovrebbe avere a disposizione la rosa al completo.

Stasera nell’ultimo allenamento settimanale potrebbe essere definita la squadra che con ogni probabilità scenderà in campo domani al PalaTomarchio dove tutti si aspettano una partita intensa tra due squadre forti e determinate che certamente offriranno un ottimo spettacolo pallavolistico. L’augurio degli sportivi, dei dirigenti e di tutto lo staff letojannese è quello di poter continuare in questo percorso di crescita e aggiungere un altro mattone importante in una stagione che fin qui ha confermato quanto di buono la squadra letojannese ha fatto a partire dallo scorso anno.

