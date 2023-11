Scontro con testacoda tra due auto sul lungomare di Furci - Tempostretto

Il violento impatto nella zona sud. Traffico rallentato

FURCI SICULO – Ancora un incidente sul lungomare, nella zona sud, con dinamiche che sembrano ripetersi. Questa mattina, intorno alle 8, si sono scontrate due auto: una Fiat Idea (alla cui guida vi era un giovane che procedeva in direzione Messina) ed una Bmw. Nel sinistro è stato coinvolto anche un mezzo in sosta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la Fiat Idea stava per immettersi sula via Interdonato, strada che congiunge il lungomare alla Statale 114 (ha concluso la sua corsa con un testacoda). L’altro mezzo, invece, procedeva in direzione Catania. Fortunatamente solo tanto spavento, ma nessun ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.