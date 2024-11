L'incidente nella strada che porta al villaggio

MESSINA – Scontro frontale fra due auto nella strada di Zafferia che porta al villaggio. Nella zona degli ex mercati alimentari, in via Zafferia, l’impatto fra due macchine e due persone sono rimaste ferite. E trasportate al Policlinico.

Aggiornamenti in corso sulle loro condizioni di salute.

Sul posto la polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina.