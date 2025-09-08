Scontro tra due auto sulla Panoramica dello Stretto: ferita una donna

Incidente tra due utilitarie per cause in fase di accertamento

MESSINA – Nel primo pomeriggio di oggi due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento sulla via Nuova Panoramica dello Stretto, all’altezza dell’Eden Park. Ad avere la peggio è stata una donna, che ha riportato alcune ferite. Dopo lo scontro, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale. Gli agenti oltre ad effettuare i rilievi sono stati impegnati nella gestione del traffico, che ha subito forti rallentamenti.