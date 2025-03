Una persona a terra. Sul posto ambulanza e polizia municipale

MESSINA – Ancora un incidente in città. Uno scontro tra due motorini in via La Farina, nei pressi del cavalcavia, all’incrocio con via Tommaso Cannizzaro. A terra una persona ed è arrivata l’ambulanza. Come conseguenza, notevoli problemi di traffico nella zona.

Sul posto la polizia municipale di Messina, coordinata dal comandante Giardina.

