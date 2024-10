Il giovane era alla guida del mezzo a due ruote

MESSINA – Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico G. Martino dopo essere stato sbalzato dal suo scooter, un’Honda SH, in seguito allo scontro con un’auto, una Toyota Yaris guidata da una ragazza. L’incidente è avvenuto sulla via La Farina, a pochi metri dalla sede dell’Asp Messina. Il giovane non è in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.