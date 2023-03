Scuola e pensione: Inps e Provveditorato lavoreranno insieme per velocizzare le pratiche - Tempostretto

L'obiettivo è lavorare alle "posizioni assicurative dei dipendenti" e rendere subito disponibili i posti liberi per le cessazioni

MESSINA – Il direttore dell’Inps di Messina e il provveditore agli Studi, Gaetano Minutoli e Stello Vadalà, hanno stretto un accordo di collaborazione per lavorare insieme e velocizzare la lavorazione delle “posizioni assicurative dei dipendenti del mondo della scuola”. Si tratterà di una vera task force con cui Inps e Provveditorato puntano a trasferire progressivamente le competenze in materia pensionistica alle singole istituzioni scolastiche, con un coordinamento provinciale che possa guidarle.

Velocizzare le pratiche e rendere subito disponibili i posti liberi

Vadalà e Minutoli spiegano che l’iniziativa, unica nel suo genere, “costituisce la base per la creazione di un permanente ed efficace canale comunicativo che, puntando a rendere più celere la lavorazione delle posizioni assicurative, garantirà al contempo la completezza dei dati contributivi a salvaguardia di un giusto procedimento di definizione della pensione”. E l’altro aspetto dell’iniziativa riguarderà i posti resi immediatamente disponibili per effetto delle cessazioni. I due spiegano che “vedono concretizzare – nella corsia veloce tracciata in direzione INPS, un ulteriore tassello di integrazione al territorio e alle Istituzioni del complesso mondo della scuola” .