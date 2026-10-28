 Scuola, "no ad accorpamenti e a soppressioni di istituti nel Messinese"

Scuola, “no ad accorpamenti e a soppressioni di istituti nel Messinese”

Redazione

Scuola, “no ad accorpamenti e a soppressioni di istituti nel Messinese”

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 20:39

La proposta della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica, riunitasi a Palazzo dei Leoni

MESSINA – Nessun accorpamento né soppressione di istituzioni scolastiche sul territorio metropolitano di Messina per l’anno scolastico 2027/2028. È questa la proposta approvata all’unanimità dalla Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica, riunitasi stamani a Palazzo dei Leoni.

I lavori si sono svolti sotto la presidenza del sindaco metropolitano Federico Basile, nell’ambito del procedimento di definizione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per il prossimo anno scolastico.

A delineare il quadro di riferimento è stato Leon Zingales, dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Messina, che ha illustrato gli esiti degli incontri con i rappresentanti della Regione Siciliana, svoltisi la settimana scorsa, per approfondire le prospettive organizzative del sistema scolastico provinciale.

Dal confronto è emerso un orientamento volto a preservare l’organizzazione esistente, non essendo stata ravvisata la necessità di modifiche o ridimensionamenti. Alla luce di tali indicazioni, la Conferenza ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di mantenere invariata la configurazione della rete scolastica metropolitana.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al sindaco Basile e a Leon Zingales, i rappresentanti dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela e Patti, dell’Associazione nazionale presidi, dei docenti e delle organizzazioni sindacali ANIEF, CISL e SNALS.

Presenti anche Pietro La Tona, consulente dell’amministrazione metropolitana, e Giacomo Villari, dirigente della IV Direzione «Istruzione, Edilizia scolastica e metropolitana».

«L’approvazione unanime della proposta – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – punta a salvaguardare la presenza delle istituzioni scolastiche nelle comunità del territorio metropolitano, assicurando continuità organizzativa e attenzione alle esigenze degli studenti e delle famiglie».

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