Scuolabus tra i villaggi tirrenici e Villafranca, la Rete dei Casali sollecita il Comune di Messina

Nessuna certezza sulla ripresa del servizio per gli alunni dei casali del versante nord: Salvatore Grosso e il consigliere della VII Municipalità Giovanni Francesco Russo chiedono interventi rapidi a Palazzo Zanca e Messina Social City

Ancora nessuna certezza sulla riattivazione del servizio di trasporto scolastico. La Rete dei Casali, con il referente Salvatore Grosso e il consigliere della VII Municipalità Giovanni Francesco Russo, torna a sollecitare l’Amministrazione comunale e Messina Social City per garantire anche per quest’anno lo scuolabus ai bambini e alle famiglie della fascia tirrenica messinese.

Le difficoltà logistiche dei villaggi della fascia tirrenica

La richiesta nasce da un’esigenza concreta per le comunità di Gesso, Locanda, Orto Liuzzo, Rodia, San Saba, Piano Torre, Spartà e Acqualadroni, villaggi nei quali le famiglie devono quotidianamente affrontare difficoltà logistiche ed economiche per garantire ai propri figli il diritto di frequentare la scuola. Nella fascia litorale del versante nord del Comune di Messina, l’assenza di istituti scolastici di riferimento costringe infatti da tempo molti bambini a frequentare le scuole del confinante Comune di Villafranca Tirrena per ragioni di vicinanza geografica (nella foto la scuola media).

Lo stallo attuale

Lo scorso anno l’interlocuzione con l’Amministrazione comunale aveva portato, per le comunità di Gesso, Locanda e Orto Liuzzo, all’attivazione del servizio attraverso Messina Social City. Quest’anno l’assessora comunale competente, Alessandra Calafiore, “aveva più volte manifestato la propria disponibilità a garantirne la continuità, alimentando nelle famiglie la legittima aspettativa di poter nuovamente contare sullo scuolabus” – dice la Rete.

Ad oggi, però, il servizio non risulta ancora attivato e non sono state fornite indicazioni definitive sui tempi di ripartenza, nonostante le diverse richieste formali tramite Pec e i chiarimenti per le vie brevi. In questa direzione si è attivata anche la consigliera comunale del PD Mariella Perrone, che ha condiviso la battaglia portata avanti dalla Rete dei Casali facendosi a sua volta interlocutrice con l’assessora competente.

L’appello delle comunità per la ripartenza del servizio

“Non si tratta di una battaglia personale, né della ricerca di un risultato da attribuire a singoli rappresentanti, ma della volontà di ottenere un servizio utile e necessario per le comunità dei villaggi tirrenici”, spiegano dalla Rete dei Casali. “Un territorio che già quotidianamente deve confrontarsi con carenze e disservizi non può vedere ulteriormente ridotte le opportunità per le proprie famiglie. Lo scuolabus rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione, oltre che un aiuto economico e organizzativo per tanti genitori”.

Da qui l’appello finale rivolto alle istituzioni: “Si faccia chiarezza, si superino le eventuali criticità e si proceda alla riattivazione dello scuolabus nel più breve tempo possibile. Il diritto di raggiungere la scuola deve essere garantito a tutti i bambini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. E nessuna famiglia dovrebbe essere costretta a sostenere da sola il peso di difficoltà che possono e devono trovare una risposta nei servizi pubblici”.