Scurria: “De Luca nella buca a Barcellona? Spettacolo penoso, un clamoroso autogol”

Il candidato sindaco del centrodestra: "Ci vuole coraggio per guardare le buche degli altri".

MESSINA – Marcello Scurria non ci sta e sullo stato delle strade in città torna ad attaccare Cateno De Luca e Federico Basile. Il candidato sindaco del centrodestra ha criticato il video girato dal leader di Sud chiama Nord a Barcellona Pozzo di Gotto, con la “caduta” dentro una profonda buca durante una passeggiata con al fianco Melangela Scolaro.

Scurria all’attacco: “Ci vuole coraggio, gaffe clamorosa”

Scurria ha attaccato frontalmente: “Sorvolare sulla clamorosa gaffe delle buche dell’onorevole Cateno De Luca davvero non si può. Ognuno è libero di condurre la campagna elettorale come vuole, ma i cittadini vanno difesi da chi vuole palesemente prenderli in giro. Fingere di cadere in una buca sull’asfalto a Barcellona Pozzo di Gotto per criticare l’amministrazione comunale locale è stato un clamoroso autogol. L’amministrazione uscente di Federico Basile e Cateno De Luca ha lasciato infatti le strade di Messina piene di buche. Ci vuole un bel coraggio per guardare le buche degli altri”.

La “solidarietà” a Basile

E ancora: “Non c’è una zona della città che, da questo punto di vista, si salvi. Inoltre desidero esprimere solidarietà a Federico Basile per le difficoltà causategli dal suo leader. Il candidato sindaco, infatti, ha tentato di mettere una pezza, è proprio il caso di dire, peggiore del buco parlando dei finanziamenti intercettati per sistemare le strade mentre poggiava i piedi su un asfalto devastato. Anche su questo punto l’amministrazione uscente continua a confondere i cittadini con la favola propagandistica dei 33 milioni di euro in arrivo dalla Regione. Specifichiamo ancora una volta che si tratta di una cifra che si riferisce a progetti ammessi a finanziamento, non finanziati”.

Il candidato sindaco: “A Messina meno di 10 milioni”

Scurria ha poi concluso: “Le coperture previste (come di evince da documenti allegati) non potranno superare i 20 milioni per ogni Ente Metropolitano che ha fatto richiesta. Inoltre, c’è anche il parametro della popolazione, inferiore a Palermo e Catania, che inciderà certamente quando si emetteranno i decreti di finanziamento. Messina potrebbe ottenere, nonostante gli annunci, meno di 10 milioni. Non è più tempo di promesse a vuoto i messinesi lo hanno capito e sapranno scegliere“.