 Scurria: "Sette liste per vincere le elezioni a Messina" VIDEO

Scurria: “Sette liste per vincere le elezioni a Messina” VIDEO

Marco Olivieri

Scurria: “Sette liste per vincere le elezioni a Messina” VIDEO

martedì 28 Aprile 2026 - 11:30

Stamattina a Palazzo Zanca sono state depositate. Il candidato del centrodestra: "Puntiamo sulla qualità, non sulla quantità"

video di Silvia De Domenico

“A Messina si può cambiare. Questo lo chiediamo ai messinesi. Oggi presentiamo 7 liste. Quella mia, come candidato sindaco, e quella delle sei liste del centrodestra. Puntiamo sulla qualità e non quantità”.

Marcello Scurria, mentre si depositano le 7 liste a Palazzo Zanca, fa solo un accenno agli avversari di Sud chiama Nord. “Oggi è un giorno di festa. Sono contento della qualità degli assessori individuati e delle liste. Nella mia ci sono persone che hanno aderito al progetto. Io non l’ho chiesto a nessuno”, evidenzia Scurria..

Per le Circoscrizioni, il centrodestra presenta 7 liste alla I, 8 alla II, 9 alla III, 7 alla IV e V, 8 alla VI, 7 alla VII Municipalità.

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