 Seggio centrale, oggi si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze

Seggio centrale, oggi si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze

Redazione

Seggio centrale, oggi si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze

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venerdì 05 Giugno 2026 - 07:30

In bilico un seggio tra Lega e Fratelli d'Italia A Messina

MESSINA – Dopo la proclamazione del sindaco Federico Basile il seggio centrale ha continuato il suo lavoro all’interno dell’aula consiliare di Palazzo Zanca.

Il lavoro di riconteggio dei voti che riguardano le liste si concluderà entro oggi. Poi si passerà a conteggiare i voti di preferenza dei singoli candidati al Consiglio comunale. Ovviamente verranno conteggiati solo i voti dei candidati appartenenti alle liste che hanno superato il 5%.

Il lavoro del seggio centrale si concluderà con la proclamazione del Consiglio comunale. Il conteggio delle liste dei candidati alle Municipalità non viene fatto dal seggio ma da altri uffici elettorali comunali.

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