Sei case, un terreno e quattro auto: sequestro da 350mila euro per un 48enne pregiudicato - Tempostretto

L'uomo è stato condannato per diversi reati dal 1992 al 2018 e arrestato l'ultima volta nel 2021 per estorsione aggravata

MESSINA – I carabinieri hanno sequestrato beni per 350mila euro a un 48enne pregiudicato, attualmente detenuto, dopo aver provveduto ad alcuni accertamenti sul suo patrimonio. Dal 1992 al 2018 l’uomo è stato condannato in diversi procedimenti penali per vari reati, tra cui cui associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, furto, lesioni personali e detenzione illegale di armi. E intanto ha accumulato nel tempo beni “sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari”.

L’ultimo arresto del 48enne risale al 30 aprile 2021, quando è stato fermato in flagranza per estorsione aggravata dal metodo mafioso dai carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia messinese. Era emerso come l’uomo, già dal 2016, avrebbe costretto un imprenditore edile a corrispondergli diverse somme di denaro, con minacce, violenze e vessazioni, utilizzando anche armi. E in più ha richiesto i lavori per la costruzione di un fabbricato a titolo gratuito, oltre a forniture varie di materiale edile. In quell’occasione è stato condannato a 4 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Ora il sequestro di sei abitazioni, un terreno agricolo e quattro auto per un valore totale di 350mila euro.