Semafori del tram: saranno spenti quelli davanti alla statua di Nettuno

Nuova regolazione dell'impianto semaforico di piazza Unità d'Italia

MESSINA – Il semaforo che regola il passaggio del tram nei pressi di piazza Unità d’Italia sarà spento. Dopo l’ennesimo appello lanciato dal consigliere Giuseppe Schepis durante la commissione di mercoledì scorso, presieduta da Giuseppe Busà, è stata emanata un’ordinanza, la n.1032, con cui il dipartimento servizi manutentivi ha regolato nuovamente l’impianto con un diverso schema di fasatura.

Cambiano i tempi delle luci verdi, gialle e rosse, ma soprattutto niente più attesa per un tram che non passerà per mesi, a causa dei lavori lungo la linea tranviaria. Lavori che, tra l’altro, in questa fase interessano la parte sud della tratta. Per questo nella stessa ordinanza è stato disposto che la sede tranviaria sia utilizzata dalle autoambulanze, dalle auto e dalle moto di servizio di polizia, vigili del fuoco e protezione civile.