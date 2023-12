Sensori sulla pista ciclabile in via dei Mille. Basile: "Zero danni economici, saranno spostati altrove" - Tempostretto

Dopo la rabbia della scoperta, il sindaco rassicura

“Zero danni economici, i sensori sono già pronti per essere installati altrove”. Così il sindaco Federico Basile rassicura dopo aver espresso tutta la sua rabbia per l’errore.

In un breve tratto di via dei Mille, circa 40 metri, è stato installato il cordolo per la pista ciclabile che collega via Tommaso Cannizzaro a piazza Cairoli ma nei vecchi cinque stalli di parcheggio erano stati posizionati i sensori che indicano se i posti sono vuoti o occupati.

Ieri Basile aveva tuonato: “Non si può vanificare per un errore grossolano un lavoro complesso e straordinario che si sta portando avanti”, spiegando di aver convocato i dirigenti comunali ed i direttori dei lavori, “perché si devono dare tutti una bella svegliata”.

In serata l’acqua sul fuoco, problema risolto.