Sentiero Calabria, il progetto dell’Ente Parco dell’Aspromonte

L’opera rappresenta oggi una “best practices” e apre le porte al secondo step: la valorizzazione e la promozione del Sentiero Calabria

Un sentiero che da Reggio Calabria giunge sino al Parco Nazionale del Pollino attraverso un percorso che, passo dopo passo, palesa le meraviglie di questa nostra “Calabria Straordinaria” per un vero e proprio patrimonio naturalistico e paesaggistico da ammirare in tutto il suo splendore. Il progetto di promozione e valorizzazione del “Sentiero Calabria”, questo il nome di uno degli ultimi progetti in fase di realizzazione dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, grazie al sostegno e ai finanziamenti della Regione Calabria. L’obiettivo è valorizzare le bellezze naturali della nostra terra, luoghi tutti da scoprire che oggi sono finalmente fruibili da cittadini e turisti.

Il progetto, di cui l’Ente Parco è capofila, avendo curato il coordinamento della realizzazione di tutta l’infrastruttura, rappresenta solo un tassello dell’instancabile impegno dello stesso, guidato dal Commissario straordinario Renato Carullo e dalla direttrice Sabrina Scalera, e si inserisce in un quadro più ampio di iniziative, che presto prenderanno forma, mirate allo sviluppo e alla valorizzazione economica delle aree rurali e montane.

L’opera del Parco rappresenta oggi una “best practices” e apre le porte al secondo step: la valorizzazione e la promozione del Sentiero Calabria, sul quale l’istituzione è al lavoro. In una terra conosciuta per le sue coste spettacolari, l’entroterra calabrese si svela altrettanto affascinante: un territorio che racconta la storia millenaria, le tradizioni e la cultura più autentica della Calabria.

Enogastronomia, sport, salute e benessere diventano così i pilastri di un nuovo modello turistico, sostenibile e integrato, che negli ultimi anni registra un interesse crescente sia a livello nazionale sia

internazionale. È in questa lungimirante visione dell’Ente Parco d’Aspromonte e della Regione che si sviluppa il “Sentiero Calabria”, offrendo una nuova dimensione di fruizione del territorio e una

rinnovata prospettiva sulla Calabria, orientata a uno sviluppo a 360 gradi. Un turismo sostenibile, capace di dare risalto a valli, vette, cascate, foreste, altipiani e antichi borghi che affondano le radici nella storia più profonda della regione. Luoghi da scoprire e riscoprire, “a passo d’uomo”.

L’itinerario si sviluppa su 34 tappe, per un totale di 1.600 km, collegando le principali aree naturalistiche, i borghi e le attrazioni culturali della regione. Di questi, 654 km coincidono con il tratto calabrese del “Sentiero Italia”, lo storico percorso escursionistico che attraversa l’intero Paese da nord a sud con le sue 354 tappe e oltre 7 mila km di lunghezza e che unisce, idealmente e fisicamente, tutte le regioni italiane.

Si tratta di un percorso escursionistico che, percorrendo longitudinalmente la regione collegherà in modo armonico le aree protette e naturalistiche da Reggio Calabria al Parco Nazionale del Pollino, passando per il Parco Regionale delle Serre sino a giungere a quello nazionale della Sila.

Il valore del progetto, dunque, non si limita all’aspetto paesaggistico, ma si estende alla sua dimensione storica e culturale. La sentieristica rappresenta oggi una nuova frontiera per la scoperta autentica e profonda dei territori che permette di vivere la natura nel pieno rispetto dei suoi ritmi e di cogliere il fascino di ogni paesaggio, godendo di ogni sfumatura.