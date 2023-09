"Senza casa, senza futuro": l'Udu in piazza Pugliatti contro il caro affitti - Tempostretto

Con tende e valigie, alle 17, davanti al rettorato dell'Università di Messina, l'iniziativa dell'Unione degli universitari

MESSINA – “Senza casa, senza futuro, vorremmo vivere qui”. Martedì 26 settembre, dalle 17, in programma un presidio contro il caro studio e caro affitti, organizzato dall’Unione degli Universitari. In linea con la campagna nazionale, un’iniziativa che si terrà, con tende e valigie, a Piazza Pugliatti, di fronte al rettorato dell’Università degli studi di Messina.

Si legge in una nota: “Questa settimana vedrà noi studenti dell’Udu impegnati in una mobilitazione in tutta Italia. In particolare, denunciamo la grave carenza di posti letto pubblici per gli studenti. Nel corso del sit-in di protesta, denunceremo la situazione dei posti letto in arrivo, grazie ai fondi Pnrrr, con un focus sul caso dell’ateneo messinese, chiedendo maggiore chiarezza al rettore, alla Regione e al governo”.

