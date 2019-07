Sequestro di occhiali e copricostume sulla spiaggia di Giardini Naxos - Tempostretto

L’operazione è stata eseguita in sinergia tra la Polizia locale, i carabinieri e la Guardia costiera

GIARDINI NAXOS – Sequestro di occhiale e altra mercanzia sulla spiaggia di Giardini Naxos. L’operazione è stata eseguita in sinergia tra la Polizia locale, i carabinieri e la Guardia costiera, i cui uomini hanno agito sotto rispettivamente sotto le direttive del comandante Alfio Lo Cascio, del luogotenente Giovanni Fichera e del primo maresciallo Roberto Arizzi.

I controlli sono scattati in particolare nella zona di Recanati, dove un extracomunitario ha abbandonato la merce alla vista degli agenti.

Nello specifico si tratta di 170 paia di occhiali, 54 copricostume, 15 braccialetti in stoffa, 8 custodie in stoffa per occhiali, cuffiette e speaker bluetooth.

Gli oggetti sono stati confiscati.